«الوطنية للانتخابات» تحدد الفئات المسموح لها بالتواجد في اللجان أثناء التصويت بالخارج

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفئات التي يُسمح لها بالتواجد في لجان الاقتراع بالخارج، وذلك بخلاف رؤساء اللجان، حسب المادة العاشرة من قرار الهيئة.

ممثلو وسائل الإعلام

وتضمنت المادة العاشرة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي كل وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الشروط بشأن تصويت المصريين في الخارج، وفقًا للقرار الصادر عن الهيئة في مادته الأولى، وهي «لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي».

وحدد القرار في مادته الخامسة أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.