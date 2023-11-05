استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس

استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

ونقلت وكالة «وفا» عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس بعدد كبير من الجنود، وحاصرت منزلا، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة في المكان.

قصف المنزل بقذيفة «انيرجا»

وأضافت أن قوات الاحتلال استخدمت جرافة عسكرية لتهديم أجزاء من المنزل المحاصر، وبعدها أطلقت قذيفة «انيرجا» باتجاهه؛ ما أسفر عن استشهاد شابين.

الاحتلال حمل الشهيد على جرافة

وجدير بالذكر أعلنت مدرستا بنات أبو ديس والمعهد العربي تعطيل الدوام في البلدة مع تحويله إلى دوام عن بعد وذلك حرصا على سلامة الطلبة، وحدادا على روحي الشهيدين.