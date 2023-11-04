انتهاكات الاحتلال في القدس خلال شهر واحد.. استشهاد 15 فلسطينيا و19 عملية هدم  

وثقت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، في تقريرها لشهر أكتوبر الماضي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس المحتلة، استشهاد 15 مواطنا، بينهم 7 أطفال، و(394) حالة اعتقال و(19) عملية هدم.

احتجاز جثمان 30 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أكتوبر احتجز جثامين 5 شهداء وهم: علي العباسي، وعبد الرحمن فرج، وخالد المحتسب، والطفل آدم أبو الهوى وعبد الرحمن العموري، ولا تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، تحتجز جثمان 30 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال وما وصفته بأنه «مقابر الأرقام».

37 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني

ورصدت محافظة القدس خلال أكتوبر، 37 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز، كما نفذ المستوطنون 29 اعتداء بحق المقدسيين من بينها 6 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، و6 على الممتلكات من بينها سرقة ثمار الزيتون في وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.