«رياضة الإسكندرية» تواصل فعاليات مبادرة «بشبابها»

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة صفاء الشريف، ممثلة في إدارة إعداد القادة، فعاليات مبادرة «بشبابها»، في منطقة أبيس 8 بعد أن طافت هذه المبادرة مراكز الشباب واجتمعت بالعديد من الشباب.

دور الشباب في السياسة

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ «الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى إلهام الشباب وتعزيز روح الانتماء الوطني والتفاعل معهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وأوجة النظر المتعددة لمستقبل مصر السياسي ودور الشباب في المشاركة السياسية وأنهم عماد الدولة المصرية وكذا حثهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والظهور بالمظهر اللائق لشبابنا أمام دول العالم وتأكيداً على دور الشباب في الحياة السياسية المصرية.

العديد من الموضوعات

وأضافت «الشريف» أن المبادرة تناولت العديد من الموضوعات منها مناقشة المشاريع القومية التي تشهدها مصر وكذا مشروع «حياة كريمة» وتأثيره القوى على قرى الريف المصري، وبشكل خاص محافظة الإسكندرية ومراكز شبابها، وما أحدثته المبادرة من طفرة قوية على مختلف الأصعدة، وكيفية تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع، بدءًا من النشء والشباب وصولًا إلى كبار السن وذوي الهمم.

ملحمة وطنية

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه إلى تنفيذ مثل هذه اللقاءات والمبادرات التي تفيد تطوير الخدمات الشبابية بمراكز الشباب، وتصقل الفكر السياسي والثقافي وتتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية وأهدافها البناءة للدولة المصرية.