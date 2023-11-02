«شباب الإسكندرية» تنظم تدريبات ملاكمة ضمن المشروع القومي للموهبة

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تدريبات الملاكمة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

‏الملاكمة من أقدم اللعبات

وتقول الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن المشروع يهدف الى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة منها «الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، المصارعة، الملاكمة، كرة القدم، كره السلة»، وتعتبر لعبة الملاكمة «Boxing» رياضة مُميزة وعريقة، ويعود تاريخ الملاكمة للقرن 30 قبل الميلاد، حيث أظهرت نقوش الحضارة السومريّة أدلة واضحة على ممارسة هذا النمط من الرياضة، وإنضمت رياضة الملاكمة كحدث في الأولمبياد عام 688 قبل الميلاد.

السن المناسب للملاكمة

وأضافت أن المشروع القومي للموهبة يضم النشء اعتباراً من سن 10 سنوات فمن الجيد أن يمارس الأطفال رياضة الملاكمة كهواية «amatuer boxing» بشرط أن يلعبوا مع منافسين من نفس فئتهم العمرية، ولا داعي للقلق حول تعرُّضهم للإصابة إذ لا توجد احتمالية بأن يتسببوا لأنفسهم بإصابات بالغة، بالإضافة إلى ارتدائهم لباساً مخصصاً يحميهم من أي ضربات من الممكن أن تؤثر عليهم، وإن البدء بممارسة الملاكمة في عمر مبكر مناسب جداً لإكتساب المهارة والوصول للإحتراف، أما العمر القانوني للمشاركة في رياضة الملاكمة الاحترافية (professional boxing) في الألعاب الأولمبية يتراوح بين 18 إلى 40) عاما.