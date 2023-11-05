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«مياه القاهرة»: استمرار العمل على إصلاح خط مياه مغذي لمدينة 15 مايو

كتب:

وائل فايز
08:43 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
كسر ماسورة مياه- أرشيفية

كسر ماسورة مياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة استمرار العمل على إصلاح  كسر مفاجئ بخط 1000 في شارع القومية للأسمنت بالتبين، وهو الخط المغذي لمدينة 15مايو بطريق الأوتوستراد من محطة مياة التبين.

 توفير سيارات مياه 

وأشارت الشركة إلى أنه تم توفير سيارات مياه شرب للمناطق المتضررة، وسيتم العمل على إعادة الخدمة فور الانتهاء من الإصلاح، وإعادة ضخ المياه، موضحة أن عمليات الإصلاح مستمرة من مساء أمس.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.