جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل قائد سرية و3 من قواتنا في هجوم بغزة

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه مقتل 4 من قواته في الاشتباكات الجارية في قطاع غزة، بينهم قائد سرية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، جراء الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية، بالاعتماد على العديد من الأسلحة، منها قذائف «الياسين 105»، التي استخدمها مؤخرًا للتصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل في قطاع غزة، لما تتمتع به هذه القذائف من قدرة تدميرية عالية.

وتُعد قذائف «الياسين 105» واحدة من الأسلحة التي اعتمدت عليها الفصائل الفلسطينية لردع قوات الجيش الإسرئيلي، نظرًا لطبيعة عملها المدمرة التي تجعلها كافية للتصدي للدبابات والمدرعات والعربات المصفحة.