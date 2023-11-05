الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الخليل.. بينهم 10 عمال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 مواطنا من الخليل، بينهم 10 عمال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم رامي الزعاقيق 20 عاما من بلدة بيت أمر، وحسين الشواهين من بلدة يطا، وتيسير الجمل ونجله إياد، من مدينة الخليل، كما اعتقلت 10 عمال خلال اقتحام بلدة نوبا غرب الخليل.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أوصرين، جنوب نابلس.