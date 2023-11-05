باراك أوباما: «ما يحدث للفلسطينيين لا يطاق.. والجميع متواطئ»

علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكيفية تعاطي المجتمع الدولي مع الأحداث، معتبرا أن الآلاف من مساعديه السابقين «متواطئون» في إراقة الدماء الحالية.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق، خلال لقائه بموظفيه السابقين في شيكاغو أمس الأول، وتطرقوا للحديث حول الحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة: «الجميع متواطئ إلى حد ما»، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

أوباما: ماذا كان يمكنني فعله للأزمة خلال فترة رئاستي

وأضاف أوباما: «أنظر إلى الأحداث وأفكر، ماذا كان يمكنني فعله خلال فترة رئاستي؟ ولكن هناك جزءا مني لا يزال يقول: هل كان هناك شيء آخر كان بإمكاني فعله؟، مطالبًا من مساعديه السابقين «فهم الحقيقة كاملة».

أوباما: ما يحدث للفلسطينيين لا يطاق

وعن تحليل ما يحدث في الأزمة الحالية، أوضح أن «ما يحدث للفلسطينيين لا يطاق»، مؤكدًا أن في الوقت الحالي نشهد أشخاصا يموتون لا علاقة لهم بـ«حماس».