إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وجرى ضبط 9 مخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وقال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه تم إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركز المدينة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات بكل أنواعها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في إزالة التعديات بالبناء المخالف وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تحرير محاضر للمتعدين على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر استمرار إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن في المهد ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول وتحرير محاضر للمتعدين على الأراضي الزراعية، موضحا أن جميع الإجراءات القانونية يتم اتخاذها وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية، ويتم تسليم المحاضر لأقسام الشرطة فورا، ورفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها.