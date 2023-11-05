جدول فعاليات الأسبوع البيئي الـ11 في جامعة كفر الشيخ

تنطلق اليوم الأحد 5 نوفمبر، فعاليات الأسبوع البيئي الـ11 بجامعة كفر الشيخ، والذي يستمر حتى 9 نوفمبر، برعاية الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

جدول فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ

وأعلنت جامعة كفر الشيخ جدول فعاليات الأسبوع البيئي الـ11 بالجامعة كما يلي:

اليوم الأول: الأحد 5 نوفمبر

1- طابور العرض بملاعب كلية التربية الرياضية، ويشمل «قرآن كريم - السلام الجمهوري»، بالإضافة إلى كلمة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

2- افتتاح معرض «تحت القبة بمبنى الإدارة»، ويشمل معرض لمشروعات تخرج الطلاب، ومعرض وأبحاث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورسائل الماجستير والدكتوراه التي نُوقشت وتخص البيئة في صورة «بوستر»، ومعرض منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص، ومعرض فني.

3- افتتاح حملة التشجير.

4- قافلة طبية تابعة لكلية الطب البشري.

5- افتتاح حملة التبرع بالدم.

6- حملات تجميل المسطحات الخضراء ودهانات الأرصفة أمام الكليات.

7- افتتاح الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

- اليوم الثاني: الاثنين 6 نوفمبر

1- ندوات بكليات الجامعة.

2- حملة النظافة داخل الحرم الجامعي.

3- استمرار حملات التشجير.

4- قافلة طبية «كلية طب الأسنان».

5- استمرار حملات التبرع بالدم.

6- استمرار حملات تجميل المسطحات الخضراء ودهانات الأرصفة أمام الكليات.

7- استكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

- اليوم الثالث: الثلاثاء 7 نوفمبر

1- ندوات بكليات الجامعة.

2- ورشة عمل بعنوان «قادرون باختلاف».

3- حملة النظافة داخل الحرم الجامعي.

4- قافلة طبية «كلية العلاج الطبيعي».

5- استمرار حملات التبرع بالدم.

6- استمرار حملات تجميل المسطحات الخضراء ودهانات الأرصفة أمام الكليات.

7- استكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

- اليوم الرابع: الأربعاء 8 نوفمبر

1- ندوات بكليات الجامعة.

2- قافلة طبية «كلية التمريض».

3- ختام حملة النظافة داخل الحرم الجامعي.

4- ختام استمرار حملات تجميل المسطحات الخضراء ودهانات الأرصفة أمام الكليات.

5- ختام حملات التبرع بالدم.

6- استكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

7- معرض المسابقات البيئية والفنية للأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ بـ«كلية الذكاء الاصطناعي».

8- توزيع شهادات التقدير علي الطلاب المشاركين والمتميزين خلال الأسبوع البيئي بـ«كلية الذكاء الاصطناعي».

- اليوم الخامس: الخميس 9 نوفمبر

1- ختام فعاليات الأسبوع البيئي الـ11 بجامعة كفر الشيخ.

الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ

يأتي الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.