هل يسمح للمرأة أقل من 25 عاما بالسفر للحج وحدها؟.. «السياحة» تجيب

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أقل سن لتقدم المواطنين المصريين للحج ذكورا وإناثا هذا العام هو 25 عاما، لافتا إلى أن السيدات اللاتي يبلغن الـ25 عاما في 1 مارس 2024 سيسمح لهن بالتقدم والسفر للحج دون وجود محرم، أما السيدات الأقل من 25 سنة لن يسمح لهن بالسفر إلا بوجود محرم شرعي، وذلك وفقا للضوابط العامة للحج المصري.

الضوابط المنظمة للحج السياحي

وأضاف لـ«الوطن» أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة ستنتهي قبل نهاية هذا الأسبوع من إعلان الضوابط المنظمة للحج السياحي، على أن يقدم فور الانتهاء منها إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لدراستها وإقرارها في حال الموافقة عليها، لافتا إلى أن تلك الضوابط ستصدر الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

بدء تقدم المواطنين للحج السياحي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه بالرغم من عدم صدور الضوابط المنظمة للحج السياحي، إلا أن شركات السياحة بدأت منذ الخميس الماضي فى الإعلان عن تنظيم برامج الحج، وتلقي طلبات الراغبين في التقدم للحج السياحي، وذلك وفقا للضوابط العامة للحج المصري، والتي تحدد الإجراءات اللازمة لتقدم المواطنين للحج.

يشار إلى أن اللجنة العليا للحج المصري التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدرت الضوابط العامة لتنظيم حصة مصر من تأشيرات الحج، فيما تصدر الجهات الـ3 المنظمة للحج المصري، وهي وزارات الداخلية والسياحة والتضامن ضوابط، شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط العامة التي أصدرتها الحكومة.