شركات السياحة تبدأ التسويق لرحلات الحج السياحي للعام الجاري

رغم عدم إعلان وزارة السياحة والآثار حتى الآن عن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، إلا أن غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، سمحت رسميا لشركات السياحة الراغبة في تنفيذ رحلات الحج السياحي ببدء الإعلان عن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي للعام الهجري 1445، وذلك حتى تتوافق مع تعليمات وزارة الحج السعودية بخصوص تنظيم توقيتات إجراءات موسم الحج.

السماح بالإعلان عن تنظيم رحلات الحج السياحي بالجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي

ومن جهته، أكد علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة مسموح لها حاليا بالإعلان عن تنظيم رحلات الحج السياحي سواء في الجرائد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بالإعلانات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الإعلان عن تنظيم برامج الحج السياحي لا يشمل تحديد أسعار البرامج.

موعد انطلاق أولى رحلات الحج السياحي

وأشار إلى أن رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق بداية من يوم 25 ذو القعدة من العام الهجرى 1445، لافتا إلى أن كافة إجراءات الحج لهذا العام ستنتهي قبل منتصف شهر شعبان المقبل، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الحج السعودية.