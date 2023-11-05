أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك المصرية، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ فترة طويلة، فيما يسجل سعر الدرهم الإماراتي الأعلى شراء في البنوك 8.41 جنيه للشراء، كما يبلغ الأقل بيعا 8.39 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 8.39 للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه شراء و8.39 جنيه بيعا.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

- فيما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

- كما وصل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.27 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك القاهرة 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.