أسعار الدرهم الإماراتي الیوم الاثنين 23-10-223 في البنوك المصرية

استقرار كبير، شهده سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 23-10-2023، أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، ذلك خلال بداية التعاملات اليومية، ليسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي، أمام الجنيه المصري، 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، 8.38 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي، 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بحسب بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع بحسب مصرف أبو ظبي الإسلامي.