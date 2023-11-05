بدء التشغيل التجريبي لـ6 محطات مترو بالخط الثالث ومونوريل شرق النيل اليوم

أعلنت وزارة النقل أنه يجرى اليوم الأحد بدء التشغيل التجريبي لأكثر من مشروع في القطاع، بالتزامن مع انطلاق معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط، والذي يُعقد خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 8 من نفس الشهر، بحضور عدد كبير من الشركات المتخصصة العالمية في مجال النقل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عنه.

وتتضمن المشروعات المقرر افتتاحها اليوم على هامش المعرض، الآتي:

* التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

تشتمل تلك المرحلة على محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية والدائري وروض الفرج، وجرى تنفيذ هذه المحطات بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، فضلاً عن أنها تترابط مع وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة الأخرى.

* التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير

«مونوريل شرق النيل» مشروع نقل ذكي أخضر يدخل مصر لأول مرة وفق تقرير للهيئة القومية للأتفاق، ويربط إقليم القاهرة الكبرى خاصة التجمعات العمرانية الجديدة.

* تشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط «بني سويف - أسيوط» من برج المنيا

ويأتي تشغيل المركز في إطار خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية.

* تشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة وأن مشروع القطار الكهربائي السريع يعتبر وسيلة نقل ذكية حضرتك صديقة للبيئة يربط مناطق الإنتاج بمناطق التصنيع، فضلاً عن ربط المناطق السياحية ببعضها البعض.