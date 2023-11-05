محافظة القاهرة تناشد أصحاب المحلات بخفض إضاءة الواجهات واللوحات الإعلانية

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تسيير فرق المتابعة الميدانية والأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة، لمتابعة التزام المحال التجارية والشوارع والميادين والأماكن العامة بقرار وزارة التنمية المحلية، بتخفيض استهلاك الكهرباء إلى جانب تخفيض الإنارة العامة من خلال الجولات، والمتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه جرى التنبيه على أصحاب المحال بتخفيض استهلاك الكهرباء، وخفض إضاءة واجهات المحال واللوحات الإعلانية، حرصًا على المصلحة العامة للجميع، وغلق الورش للالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحلات والورش.

أعمدة الإنارة

وشددت على المتابعة الدورية لرؤساء الأحياء في تنفيذ تلك الإجراءات، وتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لأعمدة الإنارة العامة والإعلانات، وتفعيل دور مشرفي المربعات ومسئولي المتابعة الميدانية من خلال التواجد الميدانى بصورة مستمرة.

خطة الترشيد

وأوضحت أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء شملت ترشيد الاستهلاك منطقة السرايات وشارع الخمسين بالمعادي وأمام محطة مترو السيدة زينب ومنطقة المفارق حتى شارع صبحي حسين بالمقطم و شارع الطريق البطيء والشارع الجديد بمدخل نفق الأسمنت من الاتوستراد وشارع مدخل الساحة بحي طره وغلق الورش بشارع خيرى الجندى ومتفرعات شارع حمدى جوده و مركز شباب العجمي وشارع الفيوم وبحري مستشفى القوات المسلحة بحي دار السلام، وشارع عبد العزيز حلوان امام الكابيرتاج و شارع الحرير وأمام الصرف الصحي و معدات الغزل والنسيج وأمام شركة الكهرباء بحي حلوان وشارع شيخون.

وتابعت أن ترشيد الكهرباء شمل شارعي 10 و20 وميدان زغلول وشارع زغلول بالسيده نفيسة وشارع صلاح الدين الشرقي بنطاق حي الخليفة ومنطقة الشيشينى وأثر النبي بحي مصر القديمة ووسط المساكن ومساكن الصلب الجديدة و كورنيش النيل بحي التبين وطريق الأوتوستراد بحي المعصرة.