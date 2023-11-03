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رئيس «النقل العام»: أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة ثابتة دون تغيير

كتب:

وائل فايز
03:18 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس هيئة النقل العام

رئيس هيئة النقل العام

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن أسعار تذاكر النقل العام كما هي دون أي زيادة، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين.

أتوبيسات الهيئة 

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسطول أتوبيسات النقل العام يغطي القاهرة الكبرى، وأن أتوبيسات الهيئة تعمل بالسولار، الذي وجه الرئيس السيسي بالحفاظ على أسعاره، وبالتالي لا تعديل في تعريفة الركوب وأسعار تذاكر النقل العام.

صديق للبيئة 

وأشار «رزق» إلى أن هيئة النقل العام تعمل على تطويرأسطولها، بحيث يكون صديقا للبيئة، من خلال إدخال أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، من أجل بيئة نظيفة .

من جانبها، تواصل أجهزة محافظة القاهرة والتموين، متابعة محطات الوقود والتزامها بالأسعار.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.