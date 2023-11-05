ماذا يعنى «تطويق غزة»؟.. أهالي فلسطين أمام خيار صعب

منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، باتت الخيارات كافة واردة، ما بين اجتياح بري أو حصار جوي أو تطويق للقطاع بأكمله، ورغم كونها مصطلحات عسكرية، لا تُستخدم سوى لأغراض الحروب، لكنها تتردد بقوة بين فئة كبيرة تهتم بمتابعة أحداث القضية الفلسطينية.

معنى مصطلح التطويق العسكري

«تطويق غزة»، كلمات ألمح بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات القليلة المنقضية، مؤكدًا اقتراب دخول غزة في تطويق عسكري شبه كامل، وهو الأول منذ بداية الحرب التي اندلعت 7 أكتوبر المنقضي، فما هو التطويق العسكري على قطاع غزة؟

التطويق العسكري في مفهوم الحرب، يُستخدم للرمز إلى فصل هدف أو وحدة عسكرية، وحصارها عسكريًا من الجهات كافة، وهو وضع بالغ الخطورة يقع على الجهة المحاصرة، إذ يمنع عنها وصول جميع الإمدادات الخارجية، بأشكالها كافة، وفقًا لموقع «armchairgeneral».

على الجانب الاستراتيجي، يعد الحصار كارثة جديدة تحل على قطاع غزة، باعتبارها ستكون خارج الاتصال مع العالم الخارجي، لا يمكن أن تصلها إمدادات أو دعم أو أي من أنواع التعزيزات، فيما يصبح موقفها الأمني أكثر حرجًا ودمارًا من ذي قبل، باعتبارها ستكون عرضة للهجوم من مختلف الاتجاهات.

هل يملك أهالي غزة القدرة على الانسحاب والخروج من التطويق؟ وفقًا للمعنى العسكري للتطويق، لا يمكن للجهة المحاصرة الانسحاب، وتكون أمام خيارين، أحلاهما مر، إما القتال والوقوف وجهًا لوجه أمام العدو، أو الاستسلام أمام القوات المعادية.

أشكال التطويق العسكري

التطويق العسكري ليس حديث العهد في غزة، إذ اُستخدم لأغراض الحرب بأشكال عدة على مدار القرون المتعاقبة، ويرصد التقرير أبرز أشكاله، وفقًا لموقع «globalsecurity».

«الكماشة المزدوجة» تعد أشهر أساليب التطويق والأكثر استخدامًا وشراسة، باعتبارها تستخدم جميع أشكال القوة العسكرية للهجوم على الخصم، وتعمل على تضييق الخناق على الهدف الذي يجد نفسه محاصرًا من جميع الجهات.

بعض عمليات التطويق تواجه عوائق طبيعية، وذلك حال وقوع الهدف في منطقة محاطة بالمحيطات والجبال، وفي هذه الحالة، تستخدم القوات، كماشية فردية من ضلع واحد، لوجود بعض العوائق التي تمنع استكمال بقية أضلاعها.

وهناك نوع من التطويق الأقل شيوعًا واستخدامًا في العمليات العسكرية، ويعمل على اقتحام إحدى جبهات الهدف، من ثم الانتشار في اتجاهين مختلفين كحد أدنى خلف خطوطه، باعتبارها تحمل خطورة كبيرة على القوات الهجومية.