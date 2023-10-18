بنك التعمير والإسكان يطرح شهادة ثلاثية.. عائد ثابث لمدة 3 سنوات

أعلن بنك التعمير والإسكان عن طرح شهادة إدخار تصل المدة الخاصة بها إلى 3 سنوات، وبعائد ثابت، في ظل أن البنك يوفر العديد من الشهادات الإدخارية الأخرى، والتي تختلف تفاصيلها حسب كل شهادة.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الثلاثية

- تصدر الشهادة للأشخاص الطبيعيين فقط.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفتها.

- كما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات.

- كما تتمتع الشهادة بعائد دوري مميز وثابت.

- يبلغ العائد السنوي للشهادة 11% والربع سنوي 10.75% والشهري 10.5%.

- إعفاء العائد من كافة الضرائب.

- وتسري الشهادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- فيما يحق للعميل كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر وذلك من تاريخ الشراء.

- وبالنسبة لاسترداد الشهادة يستطيع المواطن الحصول على قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق.

المستندات المطلوبة

- وأعلن بنك التعمير والإسكان عن المستندات الواجب توافرها لدى العملاء عند الذهاب إلى البنك لشراء الشهادة، والتي تتمثل في إحضار مستند تحقيق شخصية رسمي، وبطاقة الرقم القومي، وجواز سفر للأجانب المقيمين.

- كما لابد من إحضار مستند محل إقامة يتمثل في فاتورة كهرباء وفاتورة مياه وفاتورة تليفون أيضاً.