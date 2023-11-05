القائمة الكاملة للأمراض المستحدث علاجها على نفقة الدولة.. اعرفها

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، استحداث بروتوكلات علاجية والأدوية البيولوجية الحديثة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

القائمة الكاملة للأمراض المستحدث علاجها في العلاج على نفقة الدولة

وجاءت الأمراض التى يتم استحداث البروتوكول العلاجي لها على النحو التالى :-

- أدوية التصلب المتعدد (MS)، وإدراج وتكويد عقار موجة وبديل حيوي جديد

- تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية، لمرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصري (NMO)

- إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسي، وإدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي.

- تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية وإدخال الأدوية البيولوجية المختلفة.

إدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)

- إعادة تقييم العقار المستخدم في علاج نقص المناعة الوراثي، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض.

- إدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)، والالتهاب التقرحي المناعي، وتفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية.

- تفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية.

- إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم.

- صرف دواء مخصص لمرحلة ما بعد زرع النخاع أو ارتداد المرض في (سرطان الخلايا البلازمية) وذلك بناء على رأي اللجان الطبية.

- استحداث جلسات فصل البلازما، وإدراج عقار موجة وبديل حيوي للعقار المستخدم سابقا.

- توحيد بروتوكولات أورام الرئة.