استشاري أمراض الدم: الأنيميا «عرض» يعاني منه 900 مليون شخص عالميا

قال الدكتور تحسين همام، استشاري أمراض الدم، إن الأنيميا عَرَض لأمراض كثيرة لها أسباب مختلفة، أشهرها نقص الحديد والذي يعاني منه نحو 800 إلى 900 مليون إنسان على وجه الكرة الأرضية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «من المهم أن نكتشف أننا مصابون بالأنيميا نتوجه إلى الدكتور المتخصص لمعرفة السبب».

أعراض الأنيميا

وتابع: «من أعراض الأنيميا الدوخة والضعف العام والزغللة وسرعة ضربات القلب وتساقط الشعر وعدم نضارة في البشرة أحيانا والشحوب وبرودة في الأطراف».

الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا

وأشار إلى أن الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا تختلف من كل مرحلة عمرية لأخرى، مشيرًا إلى أن الأطفال على سبيل المثال في حالة نمو مستمرة، وبالتالي فإنهم في حاجة يومية إلى المواد الأساسية الغذائية المعادن مثل الحديد، وذلك بكميات أكبر من البالغين: «يجب الاهتمام بجودة أكل الأطفال، وأن يكون هناك تنوع حتى يحصلون على الكميات الكافية من الحديد والمعادن».