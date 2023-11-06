آخر موعد للتقديم في وظائف الشهر العقاري.. 9 أيام فقط

كشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والتي تتطلب عددا كبيرا من التخصصات المختلفة ما بين مهندسين وفنيين والباحثين، بنظام التعاقد.

آخر موعد للتقديم في وظائف الشهر العقاري

وسيكون آخر موعد للتقديم في وظائف دور المحاكم والشهر العقاري يوم 15-11-2023 الجاري، أي بعد نحو 9 أيام فقط من الآن.

كيفية التقدم لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري

تقديم طلبات التعيين عن طريق البريد الإلكتروني elheyacourts@jp.gov.eg، باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري، على أن يتم إرفاق الأوراق المطلوبة من خلال ملف PDF.

وظائف هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري

وتضمنت وظائف هيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، العديد من التخصصات من باحثين ومهندسين وفنينن وهي كالتالي:

- باحث حاسب آلي.

- مهندس صيانة.

- مهندس متابعة تنفيذ مشروعات.

- خفير حراسة ضمن وظائف الخدمات المعاونة

- حرفي «سائق».

- باحث حسابات.

شروط التقدم لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري

- ألا يزيد السن عن 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون حسن السمعة.

- أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- أن لا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية.

- أجتياز الاختبارات والمقابلات والكشف الطبي.

- إرفاق كارنية القيد بنقابة المهندسين، لوظائف المهندسين.

- أن يكون من بين أبناء محافظة القاهرة

المستندات المطلوبة لوظائف أبنية المحاكم والشهر العقاري

- تقديم طلب تعاقد وفقاً لأحكام القرار رقم 125 لسنة 2017.

- صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية، على أن تكون موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

ـ صورة من المؤهل الدراسي.

ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة اجتياز اختبار القيادة، لوظيفة السائقين.

- شهادة خبرة للمتقدمين في وظيفة باحث حسابات.