وظائف شاغرة بالمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة في شبرا

أعلنت جامعة بنها عددا من الوظائف الشاغرة بالمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا وذلك للمنتسبين بالجامعة من هيئة التدريس والاداريين ممن تنطبق عليهم الشروط الموضحة بالإعلان، تفعيلاً البروتوكول التعاون بين الجامعة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في هذا الشأن والممول من الهيئة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

تنمية مهارات الطلاب في التخطيط لمسارهم المهني

أوضح بيان جامعة بنها أن المركز يهدف لخدمة طلاب الجامعة وخريجيها والى تنمية مهارات الطلاب في التخطيط لمسارهم المهني وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر، حيث ينسق المركز مع مجتمع الشركات والاعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبي للطلاب.

وسوف يلعب المركز أيضا دورا فعالا في الوصول إلى رواد الاعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم.

الوظائف الشاغرة بالمركز الجامعي للتطوير المهني

وأوضح بيان جامعة بنها أن الوظائف الشاغرة بالمركز والمتوفرة من خلال الإعلان كالتالي:

- مدير المركز

المسؤول عن صياغة الرؤية والخطة الاستراتيجية للمركز، وقيادة عمليات التنمية المهنية للطلاب، وقيادة موظفي المركز، وبناءالعلاقات والشراكات مع وحدات الجامعة ومجتمع الاعمال بالمحافظة.

- مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الاعمال

المسؤول عن التنسيق والاشراف اليومي على أنشطة توفير فرص عمل لطالب الجامعة، وبناء حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والطلاب، وتنظيم أحداث التوظيف بالجامعة.

- أخصائي تطوير مهني

المسؤول عن تقديم الاستشارات المهنية للطالب، وتخطيط وتنفيذ ورش العمل الخاصة بالتطوير المهني للطالب، وتيسير فرصالتعلم التجريبي، ونقد السير الذاتية ومحاكاة المقابلات الشخصية

- أخصائي بيانات و معلومات و مسئول تواصل اجتماعي

المسؤول عن نظم المعلومات الفنية والإدارية للمركز، ودعم موظفي المركز والطالب فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وجمع وإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات الطالب وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي للمركز.

- منسق تدريب إداري

المسؤول عن تنفيذ سياسات التدريب بالمركز وتنفيذ خطواته اللوجستية، إضافة إلى الدعم الإداري واللوجستي للطالب والموظفين.

شروط وظائف بالمركز الجامعي للتطوير المهني

أوضح بيان إن شروط التقدم لوظائف المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا كالتالي :

أوضح بيان جامعة بنها أنه على من يرغب في التقدم، تقدم السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية لمكتب أ.د عميد كلية الهندسة بشبرا على ان يتم تحديد اسم الوظيفة المراد التقديم لها في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ الإعلان اعتبارا من 3 نوفمبر 2023