وظائف لجميع المؤهلات برواتب مجزية.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر، توافر فرص عمل بأحد الشركات الخاصة لجميع المؤهلات برواتب مجزية.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وأماكن العمل، وكيفية التقديم، وشروط التقديم، وفقًا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

- مساعد كاشير

- مشرف خدمه عملاء

- بيع مباشر

- مسئول مخازن

- شيفات

- موظف أمن

- جزار بلدي

- خدمات عامة

- صيانة «سباك - حداد - كهرباء - تبريد وتكييف»

المميزات الوظيفية:

- مرتبات مجزية

- فرص للترقي

- تأمين اجتماعي

شروط التقديم على الوظائف

- مؤهلات عليا ومتوسطة

- طلبة

- بدون مؤهل لعمال الخدمات

- موقف واضح من التجنيد للخريجين

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة،أنه للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/TzeajxXhtR

أو الحضور مباشرة في العناوين التالية:

فرع الزيتون: شارع ترعة الجبل حدائق الزيتون

فرع العبور: 34 عمارات العبور - صلاح سالم

فرع الهرم: شارع الهرم محطة الكوم الأخضر