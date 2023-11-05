وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» بمرتبات مجزية.. الشروط وكيفية التقديم

خصصت وزارة الشباب والرياضة يوما مفتوحا للتوظيف لإحدى شركات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتمكين الشباب بتوفير فرص عمل في مختلف المحافظات.

وتوضح «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء تفاصيل الوظائف ومميزات الوظائف، وشروط التقديم، بحسب ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك».

المميزات الوظيفية

- رواتب مجزية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- الجمعة والسبت أجازة.

- فرص للترقي.

شروط التقديم للوظائف

- مؤهل عالي.

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح للعمل بها.

ميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفي الخميس المقبل 9 نوفمبر، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، بمقر فرع الشركة بشارع الإبراهيمية بجوار موقف مغاغا، برج التيسير بمحافظة بني سويف.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين فى التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/8d3Rdxkgbr