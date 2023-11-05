وزير الزراعة يبحث التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور مسعود جارالله رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والقائم بأعمال المدير العام للمنظمة، وذلك في إطار تسلم دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة، وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الإسلامية، في ضوء أهمية العمل خلال الفترة الحالية على تحقيق الأمن الغذائي للدول أعضاء المنظمة.

التنسيق والتعاون في إعداد مشروعات تخدم قضايا الأمن الغذائي

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، إن اللقاء تناول أهمية التنسيق والتعاون في إعداد مشروعات تخدم قضايا الأمن الغذائي، منها استنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والتركيز على مشروعات ترشيد مياه الري، والإقراض الزراعي بأنشطة زراعية مختلفة وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد والهدر، والإنتاج الحيواني والداجني وتحسين السلالات، والتلقيح الصناعي، وكذا التعاون في مجال الاستزراع السمكي، خاصة في ضوء توافر الخبرات لدي مصر وبعض الدول الأعضاء وإتاحة فرص التمويل من المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الاسلامي للتنمية.

تشكيل فريق عمل من المنظمة للتعاون مع وزارة الزراعة

لفت «القصير» إلى إمكانية تشكيل فريق عمل من المنظمة للعمل مع وزارة الزراعة، ومراكزها البحثية لإعداد مقترح متكامل يخدم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء، فضلًا عن إمكانية العمل مع المنظمة لتدريب الكوادر البشرية، من الدول الأعضاء على الإقراض الزراعي وآليات ضمان المخاطر بالاشتراك مع البنوك المصرية.