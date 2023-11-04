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محافظ قنا يكرم عاملين بمشروعات الأمن الغذائي ليقظتهما وإخلاصهما

كتب:

رجب آدم
03:44 م | السبت 04 نوفمبر 2023
محافظة قنا

محافظة قنا

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كلا من حمدى محمد سيد، وعبد العليم عمر عبد العليم، حارسا الآمن بمشروع إنتاج البيض بشهادة تقدير ومكافأة مالية، ليقظتهما أثناء أداء مناوبة الحراسة، حيث ألقيا القبض على لص حاول سرقة المحطة فقاما بالتحفظ عليه لتسليمه للسلطات المختصة للتعامل معه قانونيًا.

تكريم النماذج المتميزة

ومن جانبه قال محافظ قنا، إنه حريص على تكريم النماذج المتميز لتحفيزهم على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها، فيما أعرب العاملان عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.

وأكد محافظ قنا، أنه سيواصل المتميزين في أعمالهم في المحافظة.

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