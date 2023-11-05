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رئيس «الطرق والكباري»: سيتم إنشاء 4 مصانع لإنتاج الفلنكات في مصر

كتب:

مريم جاد
11:22 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قال حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنّ شبكة الطرق ساهمت في ربط المطارات والمواني، بجانب ربط المناطق الزراعية والصناعية والمجتمعات العمرانية.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال تصريحات بالفيديو كونفرانس، على هامش فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور رئيس الوزراء، ووزير النقل: «شعارنا توطين الصناعة، ونحرص على وجود الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة في أغلب الصناعات».

4 مصانع لإنتاج الفلنكات

وتابع أنه سيكون هناك مصانع للقطارات السريعة بنسبة مكون محلي 90%، إضافة إلى 4 مصانع لإنتاج الفلنكات، التي يتم تصنيعها في مصر بالكامل.

 

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بقلم مريم جاد