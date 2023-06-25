رابط التقديم لوظائف الهيئة العامة للطرق والكباري.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين 100 في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية «كهرباء، ومدني، وإلكترونيات»، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفق بيان الحكومة، إنّه يتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط، اعتبارا من 11 يوليو 2023، وحتى 24 يوليو 2023.

شروط وظيفة مهندس تنفيذ طرق وكباري ثالث

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مؤهل عال هندسي تخصص مدني.

- يشترك في رسم خطط تنفيذ العمليات والمشاريع طبقا للمواصفات المعدة لعمليات تنفيذ طرق.

- يلتزم بقواعد الأمان والسلامة الواجب مراعاتها حال تنفيذ المشاريع الخاصة بالطرق التابعة للهيئة.

- رصد مراحل عملية التنفيذ وما يمكن أن تتعرض له من مخاطر محتملة وإخطار الرئيس المباشر لسرعة اتخاذ اللازم بشأنها.

شروط وظيفة مهندس إلكترونيات ثالث

- مؤهل عال هندسي تخصص إلكترونيات.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- اجتياز التدريب الذي تتيحة الهيئة بنجاح.

مهندس كهرباء ثالث

- مؤهل عال هندسي تخصص كهرباء.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- القدرة على تأدية وتنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والتعامل مع الحاسب الآلي.