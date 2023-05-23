«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2023-2024 وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل واللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري 23/24:47 مليار و364 مليون و34 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي 22/23 قدرها:20 مليار 993 مليون و813 ألف جنيه بنسبة زيادة تصل لنحو 80%.

وجاءت الموازنة الجديدة مقسمة على النحو التالي: موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي (3 مليارات و248 مليونًا و95 ألف جنيه)، موازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي (43 مليارا و343 مليونًا و360 ألف جنيه).

تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري.