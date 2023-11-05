صحفي فلسطيني: الوضع في غزة كارثي.. ومصر لا تقف مكتوفة الأيدي

أسرار لا تنقلها الشاشات ويعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، يكشفها الكاتب الصحفي الفلسطيني نضال خضرة الموجود في غزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «الوضع كارثي بمعني الكلمة لا يوجد خبز، المياه صعب الحصول عليها».

وأكّد «خضرة» أنَّ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يرحم أحد حتى وصل إلى فصل قطاع شمال غزة عن الوسط والجنوب، عائلات كاملة تستشهد وتدفن، وأخرى تحت الأنقاض لا نستطيع إخراجها.

«قصف الاحتلال الإسرائيلي مستمر على مدار اللحظة من البحر والجو والمدفعية، حتى وصل إلى أنهم يقصفوا ألواح الطاقة الشمسية التي تغذي مستشفى الشفاء بالكهرباء»، بحسب حديث «خضرة»، لـ«الوطن».

«خضرة»: مصر من أكثر المساندين والداعمين في كل مراحل الأزمة

وأضاف «خضرة»: «مصر تبذل جهدًا كبيرًا، لكن الضغوط عليها كبيرة، وتاريخيًا تعد مصر أكثر المساندين والداعمين في كل المراحل وكل المحطات المهمة لأن قطاع غزة عمق أمنها القومي».

وأشار إلى أنَّ مصر دومًا درعًا للفلسطينيين، وأنَّها لا تقف مكتوفة الأيدي في أي عدوان على غزة، وأنَّ «أم الدنيا» منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي بقصف غزه يوم 7 أكتوبر الماضي أدخلت مصر نحو 500 شاحنة، ولكن نحن في غزة نحتاج لألف الشاحنات يوميًا.