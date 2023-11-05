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أستاذ في العلاقات الدولية: إسرائيل تستهدف كل مقومات الحياة في غزة

كتب:

مريم جاد
10:37 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية

الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني، إن الوضع الميداني الحالي بغزة كارثي في كل الجهات، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الحياة، والحاضر والمستقبل في غزة وفلسطين، فهو يستهدف المياه وخطوط الكهرباء وشبكات الصرف والاتصالات كل ما يخص مظاهر ومقومات الحياة تم استهدافه وتدمير البنية التحتيه.

الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة

وأضاف «شعث»، خلال لقائه عبر برنامج«8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن ما بعد وقف إطلاق النار كيف سيستطيع أهل غزة العيش في تلك الحالة، ومثل هذه الأجواء ولا يوجد حياة، مشيرا إلى ارتكاب 967 مجزرة بحق الفلسطينين منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، وأول مجرزة هي«دير ياسين» وقتل خلالها 400 طفل وأمراة، وتوالت بعدها المجازر المختلفة.

وتابع شعت أن عقيدة قوات الاحتلال الإسرائيلي هو قتل الأطفال، لاعتقادهم أنهم يقتلون المستقبل، وخوفهم بأنهم سيقومون بالقضاء عليهم، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من القتلى خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هم أطفال ونساء حتي لا يتم ولادة المستقبل مرة أخرى.

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