محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم الدعم لحملة «100 يوم صحة»

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتقديم كامل الدعم والتيسيرات لحملة 100 يوم صحة للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من أجل خدمة المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء.

التوسع في تقديم خدمات 100 مليون صحة

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين للوصول لمجتمع خالٍ من الأمراض عن طريق الكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وسوء التغذية والباطنة والعظام وتطعيمات فيروس سي، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة.

200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذه الحملة التي تقدم خدماتها من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا مسؤولية الجميع تجاه المبادرة لدورها الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم بالمجان، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا في المناطق المحرومة والنائية، مطالبًا رؤساء مجالس المدن والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة لوضع الخطط المشتركة وتوفير مقرات للحملة بالوحدات المحلية.

وفي هذا السياق استقبلت الوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تنفذ من خلال حملات طرق الأبواب لاستهداف الأسر بالقرى والنجوع لتقديم خدمات 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة بالمجان للمواطنين، وتشمل المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل «السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي»، وكذلك خدمات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل.