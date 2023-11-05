«النقل البحري»: لدينا ترسانات قادرة على بناء قاطرات بقوة تصل لــ80 طنا

قال رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، إن مصر لديها ترسانات عملاقة، منها ترسانة هيئة قناة السويس، وترسانة المقاولون العرب، وترسانة القطاع الخاص.

قطاع النقل البحري: يتم حاليًا إنتاج الألواح المصنعة

وأضاف «إسماعيل»، خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، أن الترسانات قادرة على بناء قاطرات بقوة شد تصل إلى 80 طن قوة شد.

وتابع رئيس قطاع النقل البحري، أنه يتم حاليًا إنتاج الألواح المصنعة بمواصفات خاصة، لكي يتم بناء القاطرات بها، لافتًا إلى استمرارية التطوير في بعض الموانئ، منها: ميناء المكس، وميناء العريش، وميناء السخنة.