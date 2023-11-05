ندوة في مركز شباب الطايفة بكفر الشيخ عن «مكانة الوطن في الدين»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهرى للطفل والأسرة»، بمركز شباب الطايفة، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «مكانة الوطن في الدين».

مكانة الوطن في الدين

وحاضر في الندوة الشيخ وليد القادوم، حيث تحدث عن المواطنة السليمة ونعمة الوطن، مشيراً إلى أنّ حب الإنسان لوطنه هو حب غريزى يولد مع الإنسان وحب الوطن من الإيمان وقيل في الأثر «إذا أرَدتَ أن تَعرِفَ وفاءَ الرَّجُلِ ووفاءَ عَهدِه، فانظُرْ إلى حَنينِه إلى أوطانِه»، وقد جاءت الشرائع السماوية لتأكد هذا المعنى النبيل للمواطن، وتحث على حب الأوطان، والتمسك بها، والدفاع عنها، واعتبرت من يقتل في سبيل الذود عن وطنية وبلده شهيداً.

وأضاف «القادوم»، أنّ القرآن الكريم أكد أنّ حب الإنسان لوطنه من أعظم مقتضيات الإيمان، وللمسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقال مودعاً مكة: «أمَا واللهِ إني لأَخرجُ منكِ وإني لأعلمُ أنك أحبّ بلادِ اللهِ إلى اللهِ, وأكرمهُ على اللهِ ؛ ولولا أهلكِ أخرجُوني منك ما خَرجتُ»، لافتاً أنّ من متطلبات المواطنة الصالحة الاعتدال والتوازن والوسطية والتراحم والتواد والتعاون على البر والتقوى ليكون محل افتخار واعتزاز، وحث الإسلام على التعاون والصدق والأمانة والصبر والبعد عن البغضاء والخصومة والفرقة بين أفراد المجتمع.

برنامج رواق الطفل والأسرة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ فى دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

ويأتي ذلك ضمن الندوة الأولى من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وفريق العمل بمركز شباب الطايفة.