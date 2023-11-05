محافظ أسيوط: تذليل العقبات لاستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمراكز والأحياء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تذليل العقبات لاستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والأحياء في القطاعات المختلفة دون أي تهاون أو تقاعس لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبنية التحتية تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لإنهاء تلك الأعمال وهذه المشروعات في توقيتاتها المحددة، ووفقاً للجدول الزمني المقرر والاستفادة من المبالغ المرصودة والتي تم وضعها من أجل خدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءه مع محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز البداري، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

مناقشة الخطة الاستثمارية بمركز أبو تيج

وناقش اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية بمركز أبوتيج وحي شرق في القطاعات المختلفة، فضلاً عن استعراض ما تم تنفيذه من الخطة حتى الآن، ومناقشة المعوقات والحلول لتنفيذ باقي الأعمال والمشروعات وفقاً للخطة الزمنية المقررة.

تقديم الدعم للانتهاء من تنفيذ المشروعات

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم كل سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة ودخولها الخدمة وفقاً للمواصفات الفنية مع مراعاة تطبيق معايير الجودة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مشدداً على عدم تنفيذ أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام، على أن يتم الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.