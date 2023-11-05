غارات إسرائيلية مكثفة على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطيني، أعلنت أن هناك غارات مكثفة على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وأن الفصائل الفلسطينية دمرت دبابتين إسرائيليتين بحي تل الهوا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق حي الزيتون في قطاع غزة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قوية بينها وبين الفصائل الفلسطينية، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل، نقلا عن إعلام فلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، وصول إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال، إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

وفي إطار سياسة الاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة «36 عاما» من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلًا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة.