«سلامة الغذاء» تشارك في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمتبقيات المبيدات

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب الخاص ببرنامج «مهمة التدريب المستدام بشأن متبقيات المبيدات في مصر STM»، والذي يخص تسجيل وتطبيق المبيدات على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير للاتحاد الأوروبي، والذي جرى تنسيقه في إطار مبادرة «تدريب أفضل من أجل غذاء أكثر أمانًا BTSF»، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة خبير أسباني للقيام بالتدريب، وذلك خلال الفترة من 29 – 31 أكتوبر الماضي.

رفع قدرات مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ويأتي ذلك في إطار دور هيئة البناء لرفع قدرات مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخلق كوادر فعالة ومثمرة في هذا القطاع، وشارك في البرنامج متدربون من عدد من الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا عدد من مصدري أهم الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبدعم من مشروع TAIB الممول من وزارة الزراعة الأمريكية.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3500 رسالة بإجمالي 144000 طن بزيادة نحو 9000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين 560 صنفا من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.