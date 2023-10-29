«سلامة الغذاء»: ضبط 5 أطنان ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي، عن ضبط 5 أطنان ملح طعام غير مطابق للقواعد الملزمة للملح طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019، بالإضافة إلى 2 طن زبيب يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ونصف طن عسل جلوكوز به شوائب وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

تحرير 79 قرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي «400 كجم فلفل أحمر مطحون، 300 زجاجة زيت زيتون» وذلك بناء على قرار النيابة، وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة عامة، وتحرير 79 قرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة «مكسبات طعم، منتجات ألبان، خضروات، منتجات عطارة».

ولفت البيان، إلى شن حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة؛ ما أسفر عن تحرير 186 محضرًا، وجرى سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

أنه في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة «طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود».