«سلامة الغذاء»: منح تراخيص الأغذية لـ100 منتج و10 شركات جديدة خلال أسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي الـ38، أن تم منح التراخيص الأغذية لـ 100 منتج و10 شركات، كما نفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 6 زيارات رقابية، وفحصت 701 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر، خلال الفتة من 21 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

وفيما يخص إدارة المعامل، أعدت الإدارة تقارير فنية لعدد 2179 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 694 عينة لأغذية معدة للتصدير، و250 عينة للأغذية المحلية.

زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 9 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح «الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع» بمحافظات الشرقية، المنيا، أسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ زيارتين معلنتين لمضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، وتسجيل 3 مضارب أرز بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

71 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 71 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر، وتسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 4 مصانع بالقائمة البيضاء.

زيارات الفحص والتفتيش

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وتم تسجيل 2 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما تم اعتماد 4 محطات وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء للهيئة، وأصدرت الإدارة 292 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

فعاليات البرنامج التدريبي

وشاركت الهيئة في فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بـ«التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في محطات تعبئة التمور»، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بدعم من مشروع «دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية TAIB، الممول من وزارة الزراعة الأمريكية»، لتنمية ورفع قدرات العاملين بمحطات تعبئة التمور بواحة سيوة بمحافظة مطروح، بما يؤهلهم للتوافق وتحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومن ثم سهولة إدراجهم بالقائمة البيضاء بهدف تصدير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية.