نائب محافظ القاهرة يعلن إصلاح كسر خط مياه التبين وإعادة الخدمة مجددا

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بشارع القومية للإسمنت بحي التبين والمغذي إلى مدينة 15مايو.

فرق الصيانة

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه، وتم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أنّه تم ضخ عربات المياه لتوفيرها للمواطنين، وعدم تأثرهم من انقطاعها، موضحة أنّه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وجارٍ ضخ المياه.

تجفيف المياه وتمهيد الطريق

وشددت نائب المحافظ على رفع الكفاءة اللازمة لأماكن التصليح والطرق، وتجفيف محيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق لعدم إعاقه الحركة.

رافق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال الجولة، الدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين، وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، والمتابعة الميدانية والمرافق.