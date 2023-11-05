جامعة سوهاج تنظم بطولة تنس الطاولة بمشاركة 144 طالبا

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة النشاط الرياضي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، نظمت بطولة الجامعة لتنس الطاولة طلبة وطالبات (فردي وفرق)، بمشاركة 17 كلية، إضافة إلى المدينة الجامعية.

الأنشطة الطلابية في سوهاج

وأوضح «النعماني»، أن الجامعة حريصة على تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الطلبة والطالبات في كل المجالات، مؤكداً أن النشاط الرياضي يعد أساس الأنشطة الطلابية لدوره المهم في رفع كفاءة الطلاب البدنية والعقلية، وتكوين شخصياتهم وتنمية روح القيادة لديهم، إلى جانب إشباع ميولهم الرياضية وملء أوقات فراغهم بطريقة إيجابية.

مشاركة 144 طالبا في مسابقة تنس الطاولة

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن البطولة أقيمت بصالة الأنشطة الرياضية بكلية التربية بمقر الجامعة الجديد، وشارك فيها 144 طالبا وطالبة بجميع الكليات، مضيفاً أن لجنة التحكيم أعلنت نتائج مباريات الفرق طلبة والتي أسفرت عن فوز فريق طلبة المدينة الجامعية بالمركز الأول، وفريق كلية العلوم بالمركز الثاني، وفريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثالث، أما بطولة فرق الطالبات، فقد فاز فريق كلية الآداب بالمركز الأول، وفريق كلية التربية بالمركز الثاني، وفريق كلية الصيدلة بالمركز الثالث.

الطلاب الفائزون بجامعة سوهاج

وأشار «يس» إلى أن منافسات مباريات الفردي (طلبة) انتهت بفوز كل من الطالب محمد أيمن حسين بكلية الهندسة بالمركز الأول، والطالب محمد محمود سيد بكلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الثاني، والطالب مايكل ميشيل بكلية الطب البشري بالمركز الثالث، أما مباريات فردي (الطالبات) فقد انتهت بفوز الطالبة أية محمود حسين بكلية الآداب بالمركز الأول، والطالبة منار جمال جابر بكلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الثاني، وفوز الطالبة إيمان أشرف محمد بكلية الطب البشري بالمركز الثالث.

دورة التدوين الصوتي

في سياق آخر، شهد رئيس الجامعة فعاليات دورة التدوين الصوتي «بود كاست»، والتي نظمها قسم الاعلام بالكلية، لتطوير مهارات طلاب القسم وتأهيلهم للإلتحاق بمجال العمل الإعلامي، ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس القسم ومتابعة الدكتور حامد فيزي، مدرس الصحافة بقسم الإعلام.