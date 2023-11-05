وكيل «صحة سوهاج» يوجه بإعداد مقترح لتطوير مستشفى أخميم المركزي

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، مستشفى أخميم المركزي لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم، والدكتور محمود نصر مدير مستشفى أخميم المركزي، والدكتور محيي الدين عطية نائب مدير المستشفى.

متابعة أقسام مستشفيات سوهاج

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة، مباني المستشفى والأقسام الداخلية وقسم الحروق والنساء والتوليد والعمليات والحضانات، ووجه بإعداد مقترح لتطوير المستشفى، كما شدد على تفعيل سياسات مكافحة العدوى وتدريب الكوادر التمريضية ومتابعتها، كما أشاد بوحدة الحضانات وقدم الشكر للعاملين بها.

مراجعة إجراءات مكافحة العدوى بسوهاج

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، أقسام الاستقبال الأشعة المقطعية والمعمل والعناية والقسم الداخلي بمستشفى الصدر، موجها بزيادة عدد أعضاء هيئة التمريض بأقسام الرعاية المركزة، وشدد على الاهتمام بمستوى النظافة العامة بالمستشفى ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى بشكل دوري، واطمئن على تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها، وتقديمها الخدمات الطبية للمواطنين، موجها بحسن معاملة المرضى وذويهم.