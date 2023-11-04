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إزالة 170 طن تراكمات بحملة نظافة مكبرة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
10:21 م | السبت 04 نوفمبر 2023
حملة نظافة مكبرة بسوهاج

حملة نظافة مكبرة بسوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج أعمال النظافة العامة للمدينة وشوارعها، وتهذيب ورفع كفاءة الطريق السريع و الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، ورفع جميع نقاط التجمعات والقمامة والحاويات، لاستمرارية ظهور المدينة ومداخلها من جميع الجهات بصورة ترقى لمستوى الرضا والارتياح البصري للمواطنين ورواد المركز.

رفع كفاءة الشوارع بسوهاج

قال أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن الحملة تأتي في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج  بشأن رفع كفاءة النظافة العامة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وخلق بيئة نظيفة لهم.

إزالة 170 طن تراكمات وتمهيد الطريق بسوهاج

أضاف «البدري»، أن الحملة استهدفت شوارع المركز وذلك بنقاط تجمع سفلاق والفارسية والجلاوية وتم تجميع أكثر من 170 طن تراكمات ومخلفات من الشوارع، وتنظيف الترع، فضلا عن تمهيد طريق سوهاج أسيوط السريع.

تكثيف حملات النظافة بسوهاج

وكشف رئيس مركز ومدينة ساقلتة أن تكثيف أعمال قطاع النظافة يتم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بدائرة المركز، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وخلق بيئة نظيفة.

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بقلم شيماء دراز