إزالة 65 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنّه تم إزالة 65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة فدانين و12 قيراط، إضافة لـ4 آلاف متر، بقرى مراكز دسوق، والحامول، وسيدي سالم، ومطوبس، وقلين.

التصدي لـ17 حالة بناء علي الأراضي الزراعية

وقال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنّه تم التصدي لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، لـ17 حالة بمساحة 23 قيراط و14 بمركز دسوق بقرى النوايجة، والصافية، وسنهور، وشباس الملح.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنّه جرى تنفيذ إزالة 8 قرارات على مساحة 2400 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفت اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنّ الحملات تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء لـ8 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 12 قيراطا، و18 سهما بالتعاون مع قوات شرطة مركز قلين.

إزالة 14 حالة تعدٍ في مركز سيدي سالم

وأوضح أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أنّ حملات إزالة التعديات تمكنت من إزالة 14 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بمساحة 16 قيراط و10 أسهم.

وأضاف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنّ حملات مجلس مدينة مطوبس، تمكنت من تنفيذ 12 حالة تعدٍ، بقرى «منية المرشد، وعزبة قابل، وأبو دنيا، وقومسيون، وبني بكار، وأبو غنيمة»، على مساحة 1600 متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين.

تنفيذ 8 قرارات في بيلا

وذكر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّ حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، تمكنت من تنفيذ 8 قرارات تعدٍ على مساحة 7 قراريط و23 سهم بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا وقسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.