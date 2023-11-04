في عيدها القومي.. 24 محافظا تولوا إدارة محافظة كفر الشيخ

تحتفل محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت 4 نوفمبر بعيدها القومي الـ67، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية التي وقعت على شاطئ البحر المتوسط في عام 1954.

أسماء 24 محافظا لكفر الشيخ

وفيما يلي ننشر أسماء 24 محافظاً تولوا منصب المحافظ في محافظة كفر الشيخ منذ عام 1960 منذ إصدار قانون الإدارة المحلية، وهي أعلى سُلطة حكومية في المحافظة.

1- أحمد حمدي عبيد، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 10 سبتمبر 1960 حتي 1 أكتوبر 1965.

2- محمود جمال الدين حماد، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 14 أكتوبر 1965 حتي 31 أغسطس 1967.

3- إبراهيم مصطفى بغدادي، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 31 أغسطس 1967 حتي 18 يوليو 1971.

4- محمد مبارك رفاعي، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 18 يوليو 1971 حتي 20 أكتوبر 1971.

5- حسين محمد الريحاني، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 21 أكتوبر 1971 حتي 15 نوفمبر 1976.

6- محيى الدين أبو شادي، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 16 نوفمبر 1976 حتي 28 نوفمبر 1978.

7- محمد فتح الله سلامة، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 29 نوفمبر 1978 حتي 14 مايو 1980.

8- عبد الرشيد منصور، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 15 مايو 1980 حتي 21 سبتمبر 1981.

9- الدكتور محمد ناجى شتلة ، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 22 سبتمبر 1981 حتي 13 مارس 1983.

10- المهندس نبيل محمد حلاوة، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 14 مارس 1983 حتي 19 مارس 1991.

11- المستشار ماهر محمد الجندي، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 20 مارس 1991 حتي 20 أكتوبر 1991.

12- محمد صبري مأمون القاضي، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 10 أكتوبر 1991 حتي 15 يناير 1996.

13- المستشار محمود أبو الليل راشد، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 16 يناير 1996 حتي 1 نوفمبر 1999.

14- المستشار حسين مصطفى حسين، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 2 نوفمبر 1999 حتي 17 يوليو 2001.

15- المستشار علي عبد الشكور عبد الله، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 18 يوليو 2001 حتي 5 نوفمبر 2002.

16- المستشار محمد نبيل بديني، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 15 ديسمبر 2002 حتي 14 يوليو 2004.

17- صلاح الدين مصطفى سلامة، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 15 يوليو 2004 حتي 16 أبريل 2008.

18- اللواء أحمد زكي محمد حسن عابدين، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 17 أبريل 2008 حتي 30 يوليو 2012.

19- سعد عصمت محمد الحسيني، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 1 سبتمبر 2012 حتي 30 يونيو 2013.

20- المستشار محمد عزت عبد الفتاح عجوة، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 13 أغسطس 2013 حتي 6 فبراير 2015.

21- الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 7 فبراير 2015 حتي 26 ديسمبر 2015.

22- اللواء السيد عبد النبي نصر، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 26 ديسمبر 2015 حتي 29 أغسطس 2018.

23- الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 30 أغسطس 2018 حتي 26 نوفمبر 2019.

24- اللواء جمال نور الدين، تولي منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 27 نوفمبر 2019 حتي الآن.

اقتصار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ تضامناً مع غزة

وقرّرت محافظة كفر الشيخ اقتصار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية فقط، اليوم السبت 4 نوفمبر، دون أي مظاهر أخرى للاحتفالات، نظرا للأحداث الجارية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماشيا مع توجهات الدولة