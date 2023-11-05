حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والأهتمام بمتابعة أي متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى المراكز والمدن.

تفعيل غرف العمليات

كما وجه محافظ بني سويف بتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أي شكاوى، والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش مناقشته لتقرير عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات والبناء المخالف.

إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

وأشار التقرير إلى إزالة العديد من حالات التعدي على الأرض الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب التحفظ على بعض أدوات وخامات مستخدمة في أعمال المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

استمرار المتابعة للمتغيرات المكانية

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.