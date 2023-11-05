إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان تجاه مستوطنة «أفيفيم» بالجليل الأعلى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام إسرائيلي، أعلنت إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة «أفيفيم» بالجليل الأعلى.

فيما تتعرض عدة مناطق في جنوب لبنان إلى قصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان.

وتعرضت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر، وعلى أطراف حلتا وكفرشوبا، لغارات إسرائيلية مكثفة ليلا.

وأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم، استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة، لترد إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفركلا وتلة الحمامص.