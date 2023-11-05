قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان بالمدفعية

تتعرض عدة مناطق في جنوب لبنان إلى قصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، وفقا لوكالة «سكاي نيوز».

غارات مكثفة ليلا على المناطق الواقعة بين العباسية والغجر

وتعرضت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر، وعلى أطراف حلتا وكفرشوبا، لغارات إسرائيلية مكثفة ليلا.

استهداف موقع جنود إسرائيليين

وأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة، لترد إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفركلا وتلة الحمامص.

وقال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب الجمعة الماضي «كل الخيارات متاحة»، فيما يتعلق بانخراط أكبر للحزب في المعارك مع إسرائيل.